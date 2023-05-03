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Сайт парламенту Швеції зазнав кібератаки

У вівторок вебсторінка частково не працювала.

Сайт парламенту Швеції зазнав кібератаки
Фото: g-ross.com.ua

Хакери здійснили кібератаку на вебсайт Риксдагу − парламенту Швеції.

“Парламент Швеції постраждав від кібератаки, яка порушила доступ до його веб-сторінки”, − пише Reuters.

У вівторок вебсторінка частково не працювала, а в середу – повільно.

“Аналіз показує, що це атака типу “відмова в обслуговуванні”, − сказав речник парламенту. 

Зараз сайт може працювати повільно, а перегляд відеотрансляцій ускладений.

Фото: скріншот

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Нагадаємо, у квітні російські хакери атакували сайт мерії Праги, через що не працювали деякі сервіси. Зловмисники сказали, що напад є помстою за підтримку України.

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