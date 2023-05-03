Сайт парламенту Швеції зазнав кібератаки

Хакери здійснили кібератаку на вебсайт Риксдагу − парламенту Швеції.
“Парламент Швеції постраждав від кібератаки, яка порушила доступ до його веб-сторінки”, − пише Reuters.
У вівторок вебсторінка частково не працювала, а в середу – повільно.
“Аналіз показує, що це атака типу “відмова в обслуговуванні”, − сказав речник парламенту.
Зараз сайт може працювати повільно, а перегляд відеотрансляцій ускладений.
Нагадаємо, у квітні російські хакери атакували сайт мерії Праги, через що не працювали деякі сервіси. Зловмисники сказали, що напад є помстою за підтримку України.