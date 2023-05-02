Там також розміщене інтервʼю з президентом України і стаття з назвою "Контрнаступ".

Президент України Володимир Зеленський з'явився на обкладинці червневого номера американського часопису The Atlantic. Про це повідомляється у Twitter видання.

Обкладинка виконана у жовтому та блакитному кольорах. На ній написано "Вибір між свободою та страхом". Ілюстратором виступив соліст рок-гурту U2 Боно (Пол Девід Г’юсон).

The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue — The Atlantic (@TheAtlantic) May 1, 2023

На сайті The Atlantic також розміщене інтервʼю з Зеленським і стаття із назвою "Контрнаступ". У ній йдеться про те, що майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вибити країну-агресорку назад до її кордонів, зокрема - із Криму.

"Майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з глухого кута з Росією та відкинути її назад - можливо, назавжди з Криму", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в грудні минулого року американський журнал Time назвав Зеленського та "дух України" символами 2022 року.

Крім того, Зеленський став людиною року- 2022 за версією Financial Times. "Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення Росії в лютому, а згодом - відвоювала велику частину територій, які захопили окупанти".

У березні 2020 року президент України з'явився на обкладинці відомого британського журналу The Guardian.

А в 2019 році Зеленський став першим президентом України на обкладинці Time, де було розміщено напис "Чоловік посередині. Український президент Володимир Зеленський між Путіним і Трампом".