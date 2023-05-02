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"Вибір між свободою та страхом": Зеленський з'явився на обкладинці американського видання The Atlantic

Там також розміщене інтервʼю з президентом України і стаття з назвою "Контрнаступ".

"Вибір між свободою та страхом": Зеленський з'явився на обкладинці американського видання The Atlantic
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський з'явився на обкладинці червневого номера американського часопису The Atlantic. Про це повідомляється у Twitter видання.

Обкладинка виконана у жовтому та блакитному кольорах. На ній написано "Вибір між свободою та страхом". Ілюстратором виступив соліст рок-гурту U2 Боно (Пол Девід Г’юсон).

На сайті The Atlantic також розміщене інтервʼю з Зеленським і стаття із назвою "Контрнаступ". У ній йдеться про те, що майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вибити країну-агресорку назад до її кордонів, зокрема - із Криму.

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"Майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з глухого кута з Росією та відкинути її назад - можливо, назавжди з Криму", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в грудні минулого року американський журнал Time назвав Зеленського та "дух України" символами 2022 року.

Крім того, Зеленський став людиною року- 2022 за версією Financial Times. "Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення Росії в лютому, а згодом - відвоювала велику частину територій, які захопили окупанти".

У березні 2020 року президент України з'явився на обкладинці відомого британського журналу The Guardian.

А в 2019 році Зеленський став першим президентом України на обкладинці Time, де було розміщено напис "Чоловік посередині. Український президент Володимир Зеленський між Путіним і Трампом".

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