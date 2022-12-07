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Time назвав людиною року Володимира Зеленського та "дух України"

На думку видання, успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною.

Time назвав людиною року Володимира Зеленського та "дух України"
Фото: TIME

Американський журнал Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" символами 2022 року.

Про це повідомляє видання у Twitter.

"У своєму житті багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і бігли захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною.

"Це (мужність - ред.) поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент "застряг" (лишився - ред.). Якщо це здається природним для лідера під час кризи, подумайте про історичний прецедент", - додає видання та згадує експрезидента України Віктора Януковича, який втік з Києва у 2014 році і досі перебуває в Росії.

Нагадаємо, 5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times. "Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення Росії в лютому, а згодом - відвоювала велику частину територій, які захопили окупанти".

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