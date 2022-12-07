За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли ще до чотирьох посольств України

На всіх конвертах зазначена одна адреса відправника – автосалон Tesla в німецькому місті.

За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств України в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

Загалом виявлено 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2). Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у фейсбук.

"На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції", – зазначив міністр.

Кулеба додав, що ця кампанія терору проти українських дипломатів є безпрецедентною за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні.

Нагадаємо, що спочатку пакунок із піротехнічною речовиною надійшов на адресу посольства України в Іспанії. Він призначався послу. Пакунок вибухнув у руках співробітника посольства. Іспанська поліція після цього повідомила про надсилання небезпечних посилок ще за кількома адресами, зокрема збройній компанії, продукцію якої надавали Україні.

Після цього небезпечні пакунки стали розсилати іншим дипломатичним установам Європи. У деяких із них були очі тварин.