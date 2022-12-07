Позов McCue Jury & Partners проти Пригожина та «Вагнер» - лише перший кейс проти «машини Путіна», - Джейсон МакК’ю

Факти, які будуть встановлені цими судами, після набрання чинності вже будуть беззаперечними аргументами для будь-яких інших судів та в міжнародно-правовому аспекті.

Після позову проти Пригожина та ПВК «Вагнер» англійська кампанія планує подати позови проти терористів та Путіна у США для конфіскації активів країни-агресора та реальних репарацій громадянам України.

Про це на брифінгу повідомив голова юридичної компанії McCue Jury & Partners Джейсон МакК’ю, передає кореспондент LB.ua.

«Міжнародне товариство робить правильно, коли надає підтримку Україні. Але може та повинно зробити більше… Тому ми почали кампанію громадянського права та розслідування з метою отримання репарацій Україною від військової машини Путіна… Українська перемога неминуча, але мир без справедливості - є хитким. А справедливість - це повні репарації», - заявив він.

За його словами, з цією метою 1 листопада в англійських судах за поданням юридичної компанії McCue Jury & Partners була розпочата судова кампанія проти Євгена Пригожина і так званої «Групи Вагнера». Перший позов подано від приблизно 150 тис. українців, що перебувають на території Великої Британії. Але за прогнозами, кількість позивачів буде зростати, а розгляд цієї справи може зайняти 2-3 роки. Далі аналогічні позови будуть подаватися англійською компанією у США. Другий етап та нові позови будуть стосуватися заморожування та конфіскації російських активів для реальних репарацій Україні.

«Зараз це перший кейс, який доведе усьому світу, що «Вагнер» - це терористи та Путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу. Світ знатиме, що «Вагнер» - це терористичні найманці та Путін займається фінансуванням тероризму. Це лише перший кейс. «Вагнер» - це лише перша ціль. Із залученням адекватних ресурсів ми очікуємо на появу нових таких справ. Хоча перший кейс - дуже символічний, бо терористична загроза «Вагнера» зростає, його вплив виявляється по всьому світу, в Ірані, Сирії, де Путін використовує «Вагнер». Орди «Вагнера» треба зупинити зараз біля воріт Європи. Треба стигматизувати «Вагнер»… Я обіцяю, що ця кампанія не буде зупинена ніколи», - наголосив МакК’ю.

Він закликав переселенців та постраждалих українців передавати усю інформацію до його юридичної компанії та фірм-партнерів, які готові зв’язатися з громадянами та оформити від їх імені нові позови.

«Це не політичний хід, мова йде про права людей. У нас 30 річний досвід такої роботи. Ми ініціювали схожі справи по всьому світу. Зараз ми звернулися до Уряду України, щоб залучити ще більшу кількість людей до цієї кампанії», - додав юрист.

Представник президента у Верховній Раді, народний депутат фракції «Слуга народу», член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський додав на брифінгу, що позов англійської компанії дуже важливий. Бо він дає унікальну можливість застосувати приватну ініціативу для визнання конкретної терористичної організації.

«Це важливий юридичний аспект. Оскільки Джейсон МакК’ю ініціює ці позови в Лондонському суді, потім будуть позови в американських судах, то в юриспруденції є таке поняття - судова преюдиція. Тобто ті факти, які будуть встановлені цими судами, після набрання чинності вже будуть беззаперечними аргументами для будь-яких інших судів та в міжнародно-правовому аспекті. Держава Україна все це буде використовувати у подальшій боротьбі», - прогнозує Веніславський.

Фото: Анна Стешенко Федір Веніславський

Він нагадав, що за 286 днів війни окупантами знищено 38 тис. житлових будинків, з яких 670 - повністю. Також знищено 2719 навчальних закладів, 332 - повністю. Понад 1250 медичних закладів, 143 - повністю.

«Вся ця інформація детально фіксується та буде використана в міжнародних судах, де буде позиватися держава Україна проти Росії - держави-агресора та терориста. Так і в приватних позовах, з якими будуть звертатися громадяни України за допомогою таких компаній. Це в результаті створить критичну масу, що не дозволить очільникам Росії уникнути відповідальності» - резюмував Веніславський.

Нагадаємо, у липні Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид. Це - важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.