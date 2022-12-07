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У Херсоні затримали чоловіка, який допомагав окупантам створити аналог ФСБ РФ, – ОГП

За даними слідства, чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та чинних правоохоронців, які залишилися в окупації.

У Херсоні затримали чоловіка, який допомагав окупантам створити аналог ФСБ РФ, – ОГП
Фото: Офіс генпрокурора

Затримано мешканця Херсонщини, який під час окупації співпрацював зі спецслужбами РФ та мав створити структуру, подібну до російської ФСБ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Пенсіонер – ексспівробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган", – йдеться у повідомленні.

Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні Федеральній службі безпеки РФ.

Крім того, за даними слідства, чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та чинних правоохоронців, які залишилися в окупації.

Також затриманий особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган.

Досудове розслідування здійснювала СБУ. Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, раніше було повідомлено про підозру заступнику голови Херсонської міськради у пособництві ворогу. Він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів Росгвардії, ФСБ та російських військових.

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