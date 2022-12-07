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Росія почала посилювати оборону у прикордонних з Україною регіонах, – Міноборони Британії

Бєлгородців, яких не вдалося мобілізувати, почали збирати в "самооборону". 

Росія почала посилювати оборону у прикордонних з Україною регіонах, – Міноборони Британії
Листівки в Бєлгороді (ілюстративне фото)

Нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції уздовж кордону з Україною та вглибині Бєлгородської області. Такі заходи можуть мати на меті розпалення патріотичних почуттів на тлі загрози "наступу" та реальну віру в те, що українці вирішать наступати. 

6 грудня бєлгородський губернатор заявив про створенні так званих загонів самооборони. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. В області рили канави ще з квітня, але нові конструкції, ймовірно, є більш складними системами, призначеними для відбиття механізованого нападу. 

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє оборонній підготовці на міжнародно визнаній території Росії, щоб розпалити патріотичні почуття", – вважають у міністерстві.

Згідно з повідомленням росіян, до так званої самооборони Бєлгородської області набиратимуть тих, хто за станом здоровʼя чи з інших причин не може бути мобілізованим. 

У жовтні в регіоні почали споруджувати протитанкові укріплення. 

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