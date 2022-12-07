Росія почала посилювати оборону у прикордонних з Україною регіонах, – Міноборони Британії

Нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції уздовж кордону з Україною та вглибині Бєлгородської області. Такі заходи можуть мати на меті розпалення патріотичних почуттів на тлі загрози "наступу" та реальну віру в те, що українці вирішать наступати.

6 грудня бєлгородський губернатор заявив про створенні так званих загонів самооборони. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. В області рили канави ще з квітня, але нові конструкції, ймовірно, є більш складними системами, призначеними для відбиття механізованого нападу.

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє оборонній підготовці на міжнародно визнаній території Росії, щоб розпалити патріотичні почуття", – вважають у міністерстві.

Згідно з повідомленням росіян, до так званої самооборони Бєлгородської області набиратимуть тих, хто за станом здоровʼя чи з інших причин не може бути мобілізованим.

У жовтні в регіоні почали споруджувати протитанкові укріплення.