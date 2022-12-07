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​Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"

Найбільше постраждав Нікополь.

​Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська ввечері 6 грудня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Круто попрацювали військові з повітряного командування «Схід». Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були «Shahed-136»", - написав він.

Резніченко також зазначив, що Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору - росіяни сім разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені.

Найбільше постраждав Нікополь. У місті зруйновані до 10 приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

В інших районах минулося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, вчора російські окупанти випустили майже 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

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