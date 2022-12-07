Загальна мобілізація не вирішить проблеми доступної військової сили РФ, – ISW

Міноборони Росії може одночасно навчати лише близько 130 тис. призовників протягом дворічного циклу призову у мирний час.

Рішення президента РФ Володимира Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційно оголосити війну Україні в короткостроковій перспективі не вирішить внутрішніх обмежень російської військової сили, доступної для війни в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони Росії може одночасно навчати лише близько 130 000 призовників протягом дворічного циклу призову у мирний час і мало великі труднощі з підготовкою більшої кількості мобілізованих чоловіків за більш короткий період.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що російські мобілізовані, які зараз прибувають на фронт, краще підготовлені, ніж ті мобілізовані, які прибули на фронт одразу після наказу Путіна про часткову мобілізацію від 21 вересня.

Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з цих підрозділів, тоді як на передову відправили погано забезпечених та підготовлених військових.

Бутафорське оголошення Кремля про закінчення мобілізації 28 жовтня також є показником того, що Міноборони Росії визнає брак можливостей одночасно підтримувати резервну мобілізацію та призов.

“Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і ресурси у свій персонал – вимоги, що суперечать відсутності у Кремля довгострокового стратегічного планування”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, початок функціонування нової електронної системи обліку військовозобов’язаних у Росії заплановано на лютий 2023 року.

Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації РФ, яка має пройти під пропагандистським гаслом “війни проти колективного Заходу”. Кремль таким чином намагається накопичити нові сили до весни 2023 року.