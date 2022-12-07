Лавров розповсюдив дезінформацію про “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”
Лавров розповсюдив дезінформацію про “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар 5 грудня по Україні вартував Росії щонайменше пів мільярда доларів, – Міноборони

Тоді ж Путін ще на рік заморозив росіянам пенсійні внески.

Удар 5 грудня по Україні вартував Росії щонайменше пів мільярда доларів, – Міноборони
Уламки збитої на Київщині ракети
Фото: Андрій Нєбитов

Масований ракетний удар, який Росії завдала 5 грудня по Україні, вартував окупантам щонайменше півмільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Твіттері.

“Парадокс: 5 грудня, у день масованого ракетного удару по Україні, Путін ще на рік заморозив російські пенсійні внески. За навіть скромними оцінками, цей страйк обійшовся в пів мільярда доларів”, – йдеться у повідомленні. 

“З усіх росіян пенсіонери найбільше підтримують війну”, – додали у Міноборони.

Зазначимо, як інформують ЗМІ президент РФ Володимир Путін підписав закон, який продовжує заморожування накопичувальної частини пенсії до кінця 2025 року.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 5 грудня російські війська випустили по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 і винищувачі Су-35.

Понад 60 із випущених ракет збили наші Сили ППО. 

Унаслідок російського удару по селу Новософіївка Запорізької області загинули щонайменше двоє людей. Ще двоє зазнали поранень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також