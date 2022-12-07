Удар 5 грудня по Україні вартував Росії щонайменше пів мільярда доларів, – Міноборони

Тоді ж Путін ще на рік заморозив росіянам пенсійні внески.

Масований ракетний удар, який Росії завдала 5 грудня по Україні, вартував окупантам щонайменше півмільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Твіттері.

“Парадокс: 5 грудня, у день масованого ракетного удару по Україні, Путін ще на рік заморозив російські пенсійні внески. За навіть скромними оцінками, цей страйк обійшовся в пів мільярда доларів”, – йдеться у повідомленні.

“З усіх росіян пенсіонери найбільше підтримують війну”, – додали у Міноборони.

A paradox: On December 5, the day of a massive missile attack on Ukraine, Putin froze russian pension contributions for another year. According to even modest estimates, this strike cost half a billion USD. Of all russians, pensioners are the most supportive of the war. — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 6, 2022

Зазначимо, як інформують ЗМІ президент РФ Володимир Путін підписав закон, який продовжує заморожування накопичувальної частини пенсії до кінця 2025 року.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 5 грудня російські війська випустили по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 і винищувачі Су-35.

Понад 60 із випущених ракет збили наші Сили ППО.

Унаслідок російського удару по селу Новософіївка Запорізької області загинули щонайменше двоє людей. Ще двоє зазнали поранень.