Росіяни створили низку фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК

Російські окупанти створили у Telegram десятки фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
"Їх мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку", - йдеться в дописі.
У ДТЕК заявили, що їхній єдиний офіційний канал - авторизований і має синю галочку.
"Не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте", - закликали в компанії.
Також у ДТЕК оприлюднили перелік каналів-підробок.
Нагадаємо, раніше хакери надсилали листи зі шкідливим посиланням начебто від імені Держспецзв'язку.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на енергосектор України було здійснено 1,2 млн кібератак.