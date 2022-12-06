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Росіяни створили низку фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК

Таким чином окупанти хочуть залучити багато підписників, аби потім сіяти серед них паніку, поширювати дезінформацію і маніпулювати суспільною свідомістю, наголосили в компанії.

Росіяни створили низку фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Російські окупанти створили у Telegram десятки фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Їх мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку", - йдеться в дописі.

У ДТЕК заявили, що їхній єдиний офіційний  канал - авторизований і має синю галочку.

"Не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте", - закликали в компанії.

Також у ДТЕК оприлюднили перелік каналів-підробок.

Фото: скріншот сторінки

Нагадаємо, раніше хакери надсилали листи зі шкідливим посиланням начебто від імені Держспецзв'язку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на енергосектор України було здійснено 1,2 млн кібератак.

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