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Мінцифри співпрацюватиме з американською розвідувальною компанією

З початку повномасштабної війни з РФ Recorded Future надала розвіддані для захисту інфраструктури.

Мінцифри співпрацюватиме з американською розвідувальною компанією
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України співпрацюватиме у сфері кіберзахисту з розвідувальною компанією Recorded Future.

Про це Мінцифри повідомила у Telegram.

"Підписали меморандум з Recorded Future, який допоможе захистити критичну інфраструктуру в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Мінцифри зазначає, що з початку повномасштабної війни з РФ Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян, відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.

Як зазначається, у межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, інженерів та аналітиків.

Recorded Future – це приватна американська компанія з кібербезпеки, заснована в 2009 році зі штаб-квартирою в Сомервіллі, штат Массачусетс. Компанія спеціалізується на зборі, обробці, аналізі та розповсюдженні інформації про різноманітні загрози.

 

Нагадаємо, що компанія Amazon та Мінцифри підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. Згідно з ним компанія надасть Україні послуг на 75 мільйонів доларів.

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