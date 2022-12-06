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В Одесі відновили водопостачання, з теплом 88% абонентів, - Труханов

Комунальну техніку відправили допомагати фахівцям ДТЕК та Укренерго.

В Одесі відновили водопостачання, з теплом 88% абонентів, - Труханов
Фото: скріншот відео

Станом на вечір 6 грудня в Одесі відновили водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив у Telegram міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту. Вдень, в тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки", - розповів Труханов.

Щодо теплопостачання, то, за словами міського голови, 11 районних та квартальних котелень, а також Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. З теплом уже 88% абонентів (це понад 600 тисяч жителів).

Труханов додав, що на допомогу фахівцям ДТЕК та Укренерго, які відновлюють потужності для подачі електроенергії в усі райони міста, відправили комунальну техніку.

Нагадаємо, у першій половині дня 6 грудня більша частина Одеси вже була з водопостачанням. 

Після вчорашнього масованого ракетного удару Росії на Одещині була пошкоджена енергетична інфраструктура. Через відключення обладнання Одеса залишалась без водопостачання та опалення.

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