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На Рівненській митниці виявили російські товари, їх передадуть на потреби ЗСУ, - ДБР

Вартість майна сягає приблизно 1 млн гривень.

На Рівненській митниці виявили російські товари, їх передадуть на потреби ЗСУ, - ДБР
Фото: ДБР

Працівники ДБР виявили на Рівненській митниці радіатори та будівельні матеріали з РФ, які намагалися завезти до України під виглядом китайських товарів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Приватна фірма намагалася завезти для продажу 125 авторадіаторів та понад 200 ящиків різних матеріалів для будівництва, зокрема, саморізи, свердла, шліфувальні елементи тощо. Країною погодження цих товарів є Російська Федерація", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками вартість майна сягає приблизно 1 млн гривень.

Щодо осіб, які намагалися незаконно переправити російський товар, складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно ст. 483 Митного кодексу України.

Вилучені товари будуть передані Рівненській обласній військовій адміністрації та використовуватимуться для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перед судом постане митник з Рівненщини, який завдав понад 600 тисяч гривень збитків державі. В інтересах приватної фірми оформив вантажівку на підставі поданих документів, у яких були вказані недостовірні відомості.

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