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Тисяча українських шкіл отримає по 2 000 доларів на ремонт їдалень

Загальна вартість проєкту – понад 2 мдн доларів.

Тисяча українських шкіл отримає по 2 000 доларів на ремонт їдалень
Фото: nus.org.ua

Сьогодні Кабінет міністрів  погодився з пропозицією Мінреінтеграції й ухвалив постанову про реалізацію спільного проєкту першої леді та UNICEF щодо грошової допомоги опорним закладам загальної середньої освіти.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

“Кожній школі буде виплачена одноразова грошова допомога у розмірі 2 000 доларів США на закупівлю обладнання та ремонт шкільних їдалень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт загальною вартістю понад 2 млн доларів охопить 1 000 шкіл, де навчаються понад 450 000 дітей.

Раніше повідомлялося, що тисяча опорних шкіл України отримали від ЮНІСЕФ по 3 000 доларів у гривневому еквіваленті. Ці гроші призначені для підтримки безперервного навчання дітей у поточному навчальному році.

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