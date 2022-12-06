Тисяча українських шкіл отримає по 2 000 доларів на ремонт їдалень

Сьогодні Кабінет міністрів погодився з пропозицією Мінреінтеграції й ухвалив постанову про реалізацію спільного проєкту першої леді та UNICEF щодо грошової допомоги опорним закладам загальної середньої освіти.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

“Кожній школі буде виплачена одноразова грошова допомога у розмірі 2 000 доларів США на закупівлю обладнання та ремонт шкільних їдалень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт загальною вартістю понад 2 млн доларів охопить 1 000 шкіл, де навчаються понад 450 000 дітей.

Раніше повідомлялося, що тисяча опорних шкіл України отримали від ЮНІСЕФ по 3 000 доларів у гривневому еквіваленті. Ці гроші призначені для підтримки безперервного навчання дітей у поточному навчальному році.