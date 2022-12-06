У бюджеті-2023 заклали 300 млрд грн на придбання і ремонт зброї та техніки.

На фінансування армії та сектору безпеки від початку повномасштабного вторгнення Кабмін виділив 1 трлн 130 млрд грн.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на зарплати захисникам спрямували 770 млрд грн. На придбання, ремонт і модернізацію техніки та озброєння виділили 176,2 млрд грн. Це, додав премєр, більше, ніж за останні 10 років разом узяті.

"У бюджеті 2023 року ми також заклали необхідний ресурс, аби наші військові були забезпечені всім необхідним. Для розуміння наведу важливу цифру: зброї та техніки буде закуплено, модернізовано та відремонтовано на 300 млрд грн.", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів для ЗСУ. Днями державний концерн заявив, що переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.