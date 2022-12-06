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Немає ознак того, що окупанти відводять війська з ЗАЕС, - мер Енергодара

На його думку, звільнення ЗАЕС буде найскладнішим завданням на всій тимчасово окупованій території.

Немає ознак того, що окупанти відводять війська з ЗАЕС, - мер Енергодара
Фото: Енергоатом

На сьогодні явних ознак того, що російські окупанти відводять війська з Енергодара чи з розташованої там Запорізької АЕС, немає.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Громадське радіо.

«Стосовно звільнення Енергодара, то, на мою думку, це буде найскладніше завдання по всій тимчасово окупованій території. Ми добре розуміємо, що там є «ядерний щит», якого, наприклад, не було в Чорнобилі. В Енергодарі є сім енергоблоків, сховища відпрацьованого радіоактивного палива, і окупанти будуть чіплятися всіма способами, щоб не вийти з Енергодара, бо це такий собі важіль шантажу», — сказав він.

На думку мера, є два шляхи деокупації міста.

«Ми все ж таки сподіваємося, що це буде дипломатичний шлях, і у нас не постраждає ані підприємство, ані місто, і ми зможемо запускати та відновлювати водопостачання, електрику, опалення, бо із цим там є проблеми. Інший шлях — військовий. Стосовно цього, то ми бачимо, що наразі немає якихось зрушень на лінії фронту, попри активні та вдалі для українських військових бої», — пояснив Орлов.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що МАГАТЕ вимагає від РФ залишення її окупаційними військами Запорізької АЕС.

29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна вийти із ЗАЕС.

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