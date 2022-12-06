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Розмова з американцями про Patriot і Abrams рухається зі швидкістю танка, а не літака, - Кулеба

Ця тема підіймається українською стороною під час кожного контакту зі США. 

Розмова з американцями про Patriot і Abrams рухається зі швидкістю танка, а не літака, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Україна продовжує запитувати у США системи протиповітряної оборони Patriot та танки Abrams. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 6 грудня, наголосивши, що це складні розмови, але вони рухаються, інформує Liga.

Керівник МЗС заявив, що тема постачання американських танків і систем Patriot порушується українською стороною на кожній міжнародній зустрічі та під час кожного контакту зі США – як на рівні президента Володимира Зеленського, так і на рівні глави Офісу президента Андрія Єрмака та на рівні МЗС.

"Ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно, мені хотілося б, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка. Тому займає час", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна й надалі вирішуватиме питання, пов'язані з постачанням зброї, і "для нас тут немає жодних заборонених тем".

"Навіть якби теоретично нас хтось попросив би не торкатися того чи іншого питання, ми все одно продовжили би тиснути і шукати можливості для вирішення", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що за даними американських ЗМІ, США таємно модифікували пускові установки HIMARS, які були передані Україні, щоб їх не можна було використовувати для пострілів ракетами великої дальності. 

3 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний у розмові деталізував українські запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.

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