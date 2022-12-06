Більшість Одеси – вже з водою, – Братчук

Роботи по відновленню електрики та водопостачання в регіоні тривають.

Постачання електроенергії та опалення відновлюють поступово у мікрорайонах в Одесі та територіальних громадах.

Про це на брифінгу повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає кореспондент LB.ua.

"Я сподіваюся, що протягом цього дня нам вдасться відновити повністю електропостачання та водопостачання по всім постраждалим територіальним громадам, у місті Одеса та в Одеському районі. Це не прогноз, а сподівання", – заявив він.

Братчук нагадав, що вчора Одеса та регіон не стали винятком серед всіх інших регіонів, які зазнали ракетних обстрілів.

"Було знищені вісім ракет нашими силами ППО. На жаль, є влучання в енергетичну інфраструктуру регіону. В результаті чого без електропостачання та води залишилося місто Одеса та переважна частина територіальних громад Одеського регіону. Всі інша область працює в штатному режимі. Було зупинено рух міського електротранспорту. Відразу було скликано засідання оперативного штабу на чолі з очільником ВА Максимом Марченком. Надані розпорядження, бо алгоритми дій були опрацьовані завчасно. Усі служби та рятувальники приступили до ліквідації наслідків ракетного удару", – сказав він.

Внаслідок удару постраждали двоє людей, яким надана медична допомога.

"Вони на шляху одужання. На жаль, також пошкоджені декілька приватних будівель. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі та по мирному населенню, не маючи жодних успіхів на полі бою", –зазначив речник ОВА.

За його словами, тривають роботи по відновленню електрики та водопостачання в регіоні.

"На цю хвилину роботи тривали весь вечір та ніч. Та тривають наразі. Переважна більшість міста та Одеського району вже підключені до водопостачання. Водопостачання відновлено в усіх районах міста та переважній більшості територіальних громад Одеського регіону. Є ще декілька мікрорайонів, де відсутнє водопостачання. Там організований підвіз води", – сказав він.

Постачання електроенергії також відновлюється поступово по мікрорайонах.

"Щодо критичної інфраструктури, лікарень та пологових будинків, то всі вони жодної хвилини не припиняли діяльності та продовжують працювати в штатному режимі", – заявив Братчук.

Він підкреслив, що зараз всі 11 районних котелень Одеси вже перезапустили, подаючи тепло до 5200 будинків Одеси. Працює Одеська ТЕЦ. Поки що повністю не відновили тільки підключення малих котелень.

"Але цей процес теж стартував. Понад десять таких котелень вже підключені. Вони також подають тепло у квартири одеситів", – резюмував повідомлення речник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару Росії на Одещині пошкоджена енергетична інфраструктура. Через відключення обладнання Одеса залишалась без водопостачання та опалення.