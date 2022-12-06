Головне за ніч. Вівторок, 6 грудня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Запоріжжя і Дніпропетровщини, День Збройних Сил України, вибух на аеродромі в Курську.

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських військових із Днем Збройних сил України.

“Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”, – написав він у Telegram.

“Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру”, – додав головнокомандувач.

Нині Збройні сили України героїчно відзначають свою 31 річницю.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.

Противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави. Ворог випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 6 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили 510 окупантів, п’ять танків і 61 крилату ракету ворога.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною 92 200 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 6 грудня російська армія завдала чергового ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

“Одна з ракет потрапила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки”, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – загалом випустили по мирних населених пунктах пів сотні снарядів.

На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Російські війська продовжували обороняти від українських атак свої позиції на лінії Сватове-Кремінна у Донецькій області.

“Російські війська продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто”, – йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Окупанти вели наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.

У російському місті Курськ в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Влада регіону повідомляє про атаку безпілотника.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", – йдеться у повідомленні.

Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь", який із липня мовив на її території. Мовлення "Дождя" у Латвії буде припинено з 8 грудня.

2 грудня регулятор вирішив оштрафувати "Дождь" за демонстрування Криму на мапі як російської території. Окрім того, в ефірі каналу російську армію називали "нашою".

Гучний скандал довкола каналу спалахнув і через висловлювання одного з ведучих.

Подробиці – в нашій новині.

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