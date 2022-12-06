Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну, – Ніколенко

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву угорського державного секретаря МЗС Тамаша Менцера стосовно бажання його країни "рухатися не до війни, а до миру".

Менцер сказав, що Угорщина відмовила у тренуваннях українських військових на її території. Відповідні його слова Ніколенко навів у фейсбук.

"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що Євросоюз у жовтні затвердив програму тренування українських військових на своїй території. Місія триватиме щонайменше два роки. Її метою є підвищення боєздатності військовослужбовців, щоб вони могли ефективніше захищати країну.

Згідно з планом, тренування в ЄС мають пройти 15 000 українців. Вони відбуватимуться у кількох країнах.