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Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну, – Ніколенко

Речник українського міністерстів відповів на заяву угорського держсекретаря МЗС. 

Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну, – Ніколенко
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву угорського державного секретаря МЗС Тамаша Менцера стосовно бажання його країни "рухатися не до війни, а до миру".

Менцер сказав, що Угорщина відмовила у тренуваннях українських військових на її території. Відповідні його слова Ніколенко навів у фейсбук

"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", – наголосив Ніколенко. 

Нагадаємо, що Євросоюз у жовтні затвердив програму тренування українських військових на своїй території. Місія триватиме щонайменше два роки. Її метою є підвищення боєздатності військовослужбовців, щоб вони могли ефективніше захищати країну.

Згідно з планом, тренування в ЄС мають пройти 15 000 українців. Вони відбуватимуться у кількох країнах.

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