ЄС офіційно запустив місію тренування ЗСУ: навчать 15 000 військових, програма триватиме два роки

Українців тренуватимуть у декількох локаціях на території країн ЄС.

Євросоюз офіційно оголосив про запуск Місії військової допомоги українським військовослужбовцям. Ця програма діятиме 24 місяці, в її межах навчатимуться 15 000 військових.

Метою місії є підвищення військового потенціалу ЗСУ, аби вони могли захищати територіальну цілісність та суверенітет України в межах її визнаних кордонів, а також обороняти цивільне населення. Про це йдеться на сайті Євроради.

Програма EUMAM надай Україні мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціальної підготовки 15 000 військових ЗСУ. Навчання проходитиме в декількох точках на території держав-країн ЄС.

Командувачем місії буде директор військового планування та проведення (MPCC), віцеадмірал Ерве Блежан.

Єврорада виділила на EUMAM 16 млн євро. Вони призначені для:

боєприпасів, військового обладнання та платформи для доставки летальної сили

транспортування, зберігання, технічного обслуговування та ремонту обладнання, що фінансується через програму

Про підготовку до запуску цієї програми було оголошено в жовтні. Подібна місія уже була розгорнута на території Великої Британії: ЗСУ там тренували не лише британції, а й військові інструктори країн-членів ЄС й держав поза блоку.