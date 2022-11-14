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Рада ЄС оголосила про навчання для бійців ЗСУ

Заплановано, що навчання пройдуть 15 тисяч військовослужбовців.

Рада ЄС оголосила про навчання для бійців ЗСУ
Фото: Чеське головування в Раді Євросоюзу

Українські військові пройдуть підготовку в рамках Місії військової допомоги ЄС.

Про це повідомляється у Twitter Чеського головування в Раді Євросоюзу.

“Рада Євросоюза запустила Місію військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України в триваючій загарбницькій війні Росії та забезпечення підготовки до 15 тисяч військовослужбовців Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що це рішення набирає чинності з моменту опублікування в Офіційному журналі. 

Як раніше повідомлялось, цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.

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