Рада ЄС оголосила про навчання для бійців ЗСУ

Заплановано, що навчання пройдуть 15 тисяч військовослужбовців.

Українські військові пройдуть підготовку в рамках Місії військової допомоги ЄС.

Про це повідомляється у Twitter Чеського головування в Раді Євросоюзу.

“Рада Євросоюза запустила Місію військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України в триваючій загарбницькій війні Росії та забезпечення підготовки до 15 тисяч військовослужбовців Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це рішення набирає чинності з моменту опублікування в Офіційному журналі.

🗺 FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022

Як раніше повідомлялось, цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.