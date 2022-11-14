На початку листопада організація UAnimals запустила міжнародну інформаційну кампанію із закликом покарати Росію за екологічні злочини під час війни.
Наразі на підтримку ініціативи висловився американський актор Ерні Гадсон, відомий за серією фільмів "Мисливці за привидами".
"Прямо сьогодні українці борються зі справжнім злом, що вбиває не тільки людей, але й все живе. Через російську армію 20% природоохоронних територій України уражені війною. Загинули понад 6 мільйонів свійських тварин і понад 50 000 дельфінів Чорного моря. Підтримайте UAnimals, підтримайте Україну. Зупиніть Екоцид в Україні!" – сказав він у відеозверненні.
Також у соціальному ролику з'являються привиди російський військових, які нарешті все зрозуміли.
Підтримати кампанію #StopEcocideUkraine можна підписавши петицію.
Підтримати діяльність UAnimals у порятунку тварин від війни можна за реквізитами:
- Монобанк 4441 1144 5227 2014
- ПриватБанк 5168 7422 4487 7746
- PayPal [email protected]
- Рахунок БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк.