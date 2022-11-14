На початку листопада організація UAnimals запустила міжнародну інформаційну кампанію із закликом покарати Росію за екологічні злочини під час війни.

Наразі на підтримку ініціативи висловився американський актор Ерні Гадсон, відомий за серією фільмів "Мисливці за привидами".

"Прямо сьогодні українці борються зі справжнім злом, що вбиває не тільки людей, але й все живе. Через російську армію 20% природоохоронних територій України уражені війною. Загинули понад 6 мільйонів свійських тварин і понад 50 000 дельфінів Чорного моря. Підтримайте UAnimals, підтримайте Україну. Зупиніть Екоцид в Україні!" – сказав він у відеозверненні.

Також у соціальному ролику з'являються привиди російський військових, які нарешті все зрозуміли.

Підтримати кампанію #StopEcocideUkraine можна підписавши петицію.

Підтримати діяльність UAnimals у порятунку тварин від війни можна за реквізитами: