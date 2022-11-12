На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
ГоловнаСвіт

У МЗС закликали Угорщину засудити заяву депутата Тороцкаї про спільний кордон з Польщею

"Заклик до перегляду державних кордонів є неприйнятним". 

У МЗС закликали Угорщину засудити заяву депутата Тороцкаї про спільний кордон з Польщею
Фото: facebook Ніколенка

У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяву свого парламентаря Ласло Тороцкаї, який побажав Польщі на День незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною.

“Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства”, – написав у соцмережі Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, Ласло Торочкаї є засновником ультправої партії “Рух”. Він розмістив у Твіттері допис з фотографією, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році. На світлині поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Як пише “Європейська правда”, Тороцкаї у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Тороцкаї вислали зі Словаччини на п'ять років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція.

Нагадаємо, Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також