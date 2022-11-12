У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяву свого парламентаря Ласло Тороцкаї, який побажав Польщі на День незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною.

“Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства”, – написав у соцмережі Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, Ласло Торочкаї є засновником ультправої партії “Рух”. Він розмістив у Твіттері допис з фотографією, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році. На світлині поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

🇵🇱🇭🇺 Today is Polish Independence Day. God bless Poland! Let's meet again at the common Polish-Hungarian border! pic.twitter.com/grnrJFC6oF — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) November 11, 2022

Як пише “Європейська правда”, Тороцкаї у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Тороцкаї вислали зі Словаччини на п'ять років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція.

Нагадаємо, Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.