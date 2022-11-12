Росія ввела санкції проти братів Байдена, пасинків Остіна та історика Снайдера

Більшість у списку є чинними конгресменами або їхніми чоловіками й дружинами.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про поповнення списку людей, яким заборонений в’їзд на територію РФ. У новому списку ще 200 громадян США.

Цей крок є відповіддю "на нові персональні санкції, які постійно запроваджує адміністрація Джо Байдена", повідомили у МЗС РФ.

Серед підсанкційних американців – "окремі представники органів влади та законодавці, а також їхні близькі родичі, керівники компаній і підприємств ВПК, експерти та лобісти".

Більшість перелічених у повідомленні російського МЗС є чинними конгресменами або їхніми чоловіками й дружинами, зокрема чоловік спікерки Палати представників США Пол Пелосі та сенатор Берні Сандерс, який балотувався в президенти США у 2020 році.

Також там присутні: сестра й два брати Джозефа Байдена; двоє пасинків міністра оборони Ллойда Остіна та його заступник Колін Каль; речниця Білого дому Карін Жан-П’єр; командувач силами США в Європі Кристофер Каволі; історик Тімоті Снайдер і письменниця Енн Еплбаум.

Нагадаємо, що американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Зеленський провів зустріч зі Снайдером у вересні. За словами глави держави, фрагменти бесіди історик планує використати у своїй майбутній книжці.

Снайдер також анонсував, що цієї осені буде читати у Єльському університеті лекції про формування сучасної України.