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На Житомирщині неповнолітню засудили на 13 років за вбивство однокласника

Вирок виносив суд присяжних.

На Житомирщині неповнолітню засудили на 13 років за вбивство однокласника
Ілюстраттивне фото
Фото: rus.delfi.ee

На Житомирщині неповнолітню дівчину засуджено до 13 років тюрми за особливо жорстоке вбивство однокласника.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури неповнолітню місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Судом присяжних їй призначено покарання – 13 років позбавлення волі та стягнуто понад 1 млн грн заподіяної моральної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурор у суді довів, що 15-річна дев’ятикласниця місцевої гімназії, що у Коростенському районі, призначила однокласнику вечірню зустріч на околиці села у недобудові для коєння злочину та помсти.

"Коли хлопець прийшов, під видом гри, вона зв’язала йому руки за спиною скотчем та канцелярським ножем, з особливою жорстокістю, завдала потерпілому майже 30 смертельних поранень у шию і груди. Сліди крові присипала піском, тіло перемістила в інше місце та прикидала будівельним сміттям. Сама пішла до бабусі, де переодягнулася в інший одяг, аби приховати скоєне", - повідомили в прокуратурі.

Наступного дня, 13.07.2021, зловмисницю затримали правоохоронці за підозрою у вбивстві. Свою вину на суді обвинувачена не визнала.

"Ювенальними прокурорами було надано суду присяжних беззаперечні докази скоєння злочину, на підставі яких та висновків низки експертиз призначено покарання, співмірне з тяжкістю скоєного. З дня затримання і до набуття вироком чинності засуджена перебуватиме під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2016 році в Рівному неповнолітній отримав 15 років в'язниці за подвійне вбивство - 17-річний хлопець сокирою убив бабусю і батька.

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