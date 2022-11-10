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США не тиснуть на Україну в питанні проведення переговорів з РФ, - Білий дім

Сполучені Штати керуються принципом: нічого про Україну без України. 

США не тиснуть на Україну в питанні проведення переговорів з РФ, - Білий дім
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.
Фото: EPA/UPG

США забезпечують підтримку України у вигляді оборонної допомоги, але не здійснюють жодного тиску в плані проведення переговорів з Росією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. 

“Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах”, - підкреслив він.

Салліван розповів, що США проводять консультації з Україною, і керуються принципом: нічого про Україну без України. 

“Зрештою, Україна має приймати рішення щодо свого дипломатичного курсу”, -  наголосів Салліван.

Він не став коментувати, коли такі переговори можуть бути можливими.

Радник президента США нагадав, що українці зосереджені на захисті своєї критично важливої інфраструктури від “варварських атак, які вбивають мирних жителів і шкодять базовому функціонуванню економіки”, та намагаються повернути свої території.

Нагадаємо, кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено

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