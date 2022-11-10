Вибори в США: нижню палату контролюватимуть республіканці, триває боротьба за Сенат

Президент Байден заявив, що “відкритий для всіх хороших пропозицій”.

У США пройшли проміжні вибори 8 листопада, за підсумками яких буде повністю переобрано Палату представників і третину сенаторів, а на рівні багатьох штатів – губернаторів та законодавчі збори.

Про це пише BBC.

Підрахунок голосів продовжується і від нього залежить доля чотирьох десятків крісел у Конгресі.

Попередні підрахунки підтверджують прогноз телекомпанії CBS, що контроль над Палатою представників перейде до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.

Сам президент США вже дав зрозуміти, що “відкритий для всіх хороших пропозицій” і готовий працювати з республіканською більшістю в палаті представників або у Сенаті, але не підтримає жоден із законопроектів, які, на його думку, можуть зашкодити робітничому класу, включно зі зниженням податків для багатих.

За словами президента, результати проміжних виборів показали, що американці не хочуть, щоб їхні політики ув'язнили у нескінченних політичних баталіях.

До виборів демократи займали у Палаті представників 220 крісел, республіканці – 212. Щоб отримати більшість, у партії має бути 218 місць. Тобто, щоб перехопити ініціативу, республіканцям потрібно доотримати на цих виборах лише шість мандатів (і повторно виграти в інших округах).

Поки, відповідно до попередніх результатів, результат республіканців можна вважати непоганим, проте назвати великим успіхом – ні.

Водночас експрезидент США Дональд Трамп назвав підсумки проміжних виборів великою перемогою.

“Хоча в деякому сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, на мій погляд, це була дуже велика перемога. Загалом 219 перемог і 16 поразок (за його версією), у кого колись виходило краще?”, – заявив він.

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що республіканці можуть посилити свої позиції в Конгресі та Сенаті США, але це жодним чином не вплине на підтримку України.