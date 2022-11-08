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​Посилення Республіканської партії в США не вплине на ленд-ліз та фінансову допомогу Україні, – Мережко

Україна має двопартійну підтримку США.

​Посилення Республіканської партії в США не вплине на ленд-ліз та фінансову допомогу Україні, – Мережко
Фото: Анна Стешенко

Республіканці посилять свої позиції в Конгресі та Сенаті США, але це жодним чином не вплине на підтримку України.

Про це на брифінгу повідомив голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає кореспондент LB.

“Сьогодні вже є певні прогнози щодо результатів виборів у США. Це певна політична традиція у США, коли президент – демократ, то на проміжних виборах американці зазвичай голосують за протилежну партію… Ми прогнозуємо, що Республіканська партія посилить свої позиції в Конгресі, Сенаті. Але це жодним чином не вплине на підтримку України”, – заявив він.

Мережко наголосив, що наразі Україна має двопартійну підтримку США.

“Хто б не переміг на цих виборах, це не буде мати жодного негативного впливу. Навіть навпаки. Ми очікуємо, що підтримка України буде посилюватися. Нещодавно у нас перебували декілька представників Республіканської партії в Києві, ми зустрічалися з ними. Та ми побачили дуже чітко та явно, що підтримка України буде тільки посилюватися. Ми говоримо тут і про ленд-ліз, і про фінансову допомогу з урахуванням складнощів і проблем, які, на жаль, є. Але я запевняю, що ми будемо розвивати наші відносини. Та очікувати лише на їх покращення”, – підкреслив Мережко.

За його словами, переважна більшість республіканців підтримує Україну.

“А поодинокі та навіть маргінальні голоси скептиків не мають жодного впливу. Навіть навпаки. Вони викликають хвилю обурення з боку республіканців”, – додав депутат.

Нагадаємо, безпековий радник США Джейк Салліван заявив про те, що двопартійна підтримка України збережеться за будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада.

 

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