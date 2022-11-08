Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"

Вона володіє будинком і земельною ділянкою в Росії з 2005 року.

Народна депутатка Наталія Королевська (колишня ОПЗЖ) володіє в Підмосковʼї земельною ділянкою і будинком, які не вказувала в деклараціях, відколи потрапила до Верховної Ради – всі 16 років. Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Приховування таких даних може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей.

Офіційний реєстр речових прав Росії свідчить, що Королевська з 2005 року має у власності земельну ділянку в селі Кругліно Московської області, в курортній зоні біля лісу. На ній розташований будинок. По сусідству з ділянкою нардепки – гірськолижний курорт.

Королевська стала депутаткою через рік після того, як придбала цю ділянку, в 2006. Однак в жодній майновій декларації ця власність не вказана.

"Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів", – пояснив голова правління "Антикорупційного штабу" і заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.

Фото: Схеми

Королевська з лютого не відвідує засідання Верховної Ради. Журналісти УП писали, що вона виїхала з України перед повномасштабним вторгненням.

"Під час підготовки матеріалу, «Схеми» з’ясували, що Наталка Королевська перебувала у Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, вона проходить лікування. 18 жовтня на запит «Схем» в апараті Верховної Ради відповіли: потрібно 20 додаткових днів, щоб пояснити, з яких причин Королевська не ходить до парламенту", – зазначили журналісти.

За даними ЧЕСНО, Королевська з 2002 по 2006 рік була депутаткою Луганської обласної ради. У 2006-2007 році обиралась до парламенту від Блоку Юлії Тимошенко. У 2012 була виключена з фракції БЮТ “за порушення депутатської етики та співпрацю з Адміністрацією Президента” Віктора Януковича.

У 2011-2014 очолювала Партію Наталії Королевської "Україна – вперед". У 2012-2014 була міністром соціальної політики. До парламенту минулого і поточного скликання потрапила від ОПЗЖ.