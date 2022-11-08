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Зеленський сподівається, що взаємодія України та Ізраїлю відповідатиме безпековим викликам

Презтдент України побажав Беньяміну Нетаньягу успішного формування нового уряду.

Зеленський сподівається, що взаємодія України та Ізраїлю відповідатиме безпековим викликам
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з експрем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, партія якого перемогла на парламентських виборах.

Про це Зеленський написав у Твіттері. 

“Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду”, – зазначив він. 

Очільник України висловив сподівання, що рівень українсько-ізраїльської взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами.

Раніше у своєму зверненні президент України заявив, що обговорив із Нетаньягу основні аспекти відносин між нашими державами. 

“Думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим паче що загрози для нас – споріднені”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, – п’яті за останні три з половиною роки. У червні розпалася восьмипартійна коаліція на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд Ізраїлю очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід. Він залишатиметься при владі і до створення нового Кабінету міністрів.

У 2019 році Нетаньягу, який очолював уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Беннет, а згодом – Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.

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