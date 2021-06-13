В Ізраїлі призначили новий уряд

В новому Кабміні вперше за 12 років не буде представників політсили Нетаньягу.

Парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "єш атід" Яіра Лапіда.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Зазначається, що в новому Кабміні вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньягу.

"60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом новий кабінет міністрів буде приведений до присяги. Главою уряду стане Беннет.

Нагадаємо, в Ізраїлі уже рік триває політична криза, за час якої вже тричі відбулися парламентські вибори. У квітні 2019 року партії "Лікуд" Нетаньягу та "Кахоль Лаван" Бені Ганца отримали по 35 мандатів, право формувати уряд надали Нетаньягу, а коли йому це не вдалося, Кнесет проголосував за саморозпуск.

У вересні 2019 року "Кахоль Лаван" переміг з перевагою в один мандат: 33 проти 32. Цього разу можливість сформувати уряд була і в Нетаньягу, і в Ганца, але обидва з завданням не впоралися. У березні 2020 року "Лікуд" отримав 36 мандатів, а "Кахоль Лаван" - 33.

13 травня 2021 року Нетаньягу офіційно повідомив президента Ізраїлю Реувена Ривліна і спікера Кнесету, що йому вдалося сформувати уряд.

30 травня лідери двох основних опозиційних партій Ізраїлю заявили, що працюватимуть разом над формуванням коаліційного уряду. 3 червня лідер опозиції Лапід офіційно поінформував президента країни про те, що він досяг домовленостей з політичними союзниками про формування нового уряду без Нетаньягу.

70-річний Беньямін Нетаньягу займав пост прем'єра Ізраїлю з 2009 року.