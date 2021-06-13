У Китаї після масштабного вибуху газу загинуло щонайменше 12 осіб

Щонайменше 12 людей загинули під час масштабного вибуху газу в центральному Китаї в неділю, 13 червня.
Про це пише edition.cnn.com.
За повідомленням місцевої влади, вибух стався близько 6:30 за місцевим часом у районі Чжанвань міста Шіян провінції Хубей.
Влада врятувала з району інциденту 138 осіб, з них 37 – з серйозними травмами.
Міська муніципальна служба спочатку заявила, що після інциденту в пастці опинилося "багато" людей.
Фото соцмереж з місця події показували рятувальників у помаранчевих комбінезонах, які працювали серед уламків сплющених будинків.
Причина аварії встановлюється.
Нагадаємо, у Росії на північному заході міста Владикавказ вибухом повністю знищено триповерхову будівлю супермаркету.