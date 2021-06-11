Китайські вчені виявили близькі до SARS-CoV-2 коронавіруси у кажанів

З 24-х нових геномів коронавірусу з різних видів кажанів чотири коронавіруси подібні до того, який спричиняє Covid-19.

Китайські дослідники заявили, що знайшли партію нових коронавірусів у кажанів, в тому числі той, який, можливо, є другим найближчим до генетичного вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє Covid-19.

На думку дослідників, їхнє відкриття в одному, невеликому регіоні провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, скільки коронавірусів є у кажанів і скільки потенційно може поширитися на людей, передає CNN.

Вчені з Університету Шаньдуна зібрали зразки у невеликих лісових кажанів у період з травня 2019 року по листопад 2020 року. Загалом вони зібрали 24 нові геноми коронавірусу з різних видів кажанів, у тому числі чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV-2.

Точні причини виникнення ковіду досі з'ясовуються, але ВООЗ вважає ймовірними чотири сценарії. "Найбільш ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині. Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящірок.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".

Минулого місяця WSJ оприлюднив дані про розслідування американської розвідки, згідно з яким троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою з важкими симптомами інфекційного захворювання за кілька місяців до офіційного початку пандемії COVID-19.

Троє вірусологів, які потрапили в лікарню в листопаді 2019 року, працювали в лабораторії з вивчення коронавірусу та інших патогенів. Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

Урядова лабораторія в США вважає можливість витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані правдоподібною.