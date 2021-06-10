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Ексспівробітниця наукового інституту вкрала небезпечний штам пташиного вірусу

Жінці повідомили про підозру.

Ексспівробітниця наукового інституту вкрала небезпечний штам пташиного вірусу
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Києва повідомила про підозру ексзавідувачці сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів.

Зазначається, що жінка винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.

"Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала. Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку. Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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