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Киянам пропонують попередній запис на вакцинацію до МВЦ, щоб не стояти в чергах

Для цього створили спеціальний застосунок.

Киянам пропонують попередній запис на вакцинацію до МВЦ, щоб не стояти в чергах
Фото: КМДА

Медичний портал для пацієнтів Helsi.me запровадив попередній запис на вакцинацію проти коронавірусу до Міжнародного виставкового центру в Києві.

Про це повідомляє "HELSI для пацієнтів".

"Тепер всі кияни можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем!" - йдеться в повідомленні.

Щоб записатися на щеплення, необхідно перейти за посиланням на сайт Сервісу Helsi.me, вибрати зручний день та час, відправити заявку та отримати смс із підтвердженням деталей запису. Повідомлення потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою у додатку "Дія".

Також зазначається, що вся інформація та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні  у безкоштовному додатку Helsi.   Нагадування про щеплення другою дозою також надійде до застосунку. Завантажити його можна у AppStore та Google Play.

Наразі попередній запис на масову вакцинацію доступний лише у Києві.

Нагадаємо, для скорочення черг на вакцинацію від ковіду в МВЦ записаних у "Дії" киян розділили на дві групи. Отримати щеплення можна за запрошенням по смс та в порядку "живої черги". Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Особи, які отримали щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, необхідне для пред'явлення при перетині кордону.

Центр вакцинації у столичному МВЦ відкрили 29 травня. Щеплення роблять у вихідні дні вакциною CoronaVac.

Це у квітні Міністерство охорони здоров’я повідомило про планиу розгорнути центри вакцинації в містах-мільйонниках – Києві, Харкові, Львові та Одесі. Такі центри зможуть щеплювати приблизно 10 тисяч людей за день. У Львові такий центр вакцинації відкриють на стадіоні "Арена-Львів".

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