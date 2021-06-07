Щеплені проти ковіду за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ

Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

Особи, які отримали щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою, або в будь-якому медзакладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема - у сімейного лікаря.

Свідоцтво необхідне для пред'явлення при перетині кордону.

Якщо людина не отримала свідоцтво одразу після щеплення, документ заповнюється на основі даних, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

Свідоцтва заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також - українською. Воно містиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також - інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За потреби або за запитом, заклад має надрукувати та оформити свідоцтво згідно з міжнародними вимогами. Обов’язково свідоцтво має містити офіційний штамп закладу охорони здоров'я, підпис лікаря, має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

"Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", - зазначили в МОЗ.

Україна зараз використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл ВООЗ на екстрене використання.

Нагадаємо, в березні в Україні розробили шаблон свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді МОЗ повідомляло, що чекає висновку експертів ВООЗ про доцільність їх застосування.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-1.

Голова МОЗ Віктор Ляшко впевнений, що до кінця 2021 року всі охочі вакцинуватися від ковіду зможуть це зробити.