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За добу 24 860 українців вакциновано проти ковіду

Станом на 7 червня до листа очікування записались 646 129 людей.

За добу 24 860 українців вакциновано проти ковіду
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу 24 860 людей отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 24 406 людей, повністю імунізовані - 454 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Протягом доби працювали 189 мобільних бригад та 281 пункт щеплення.

Станом на 7 червня до листа очікування вакцинації записались 646 129 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 388 124 щеплень.

Нагадаємо, цими вихідними центри масової вакцинації від відкрилися ще в 7 українських містах. Так, до Києва, Одеси й Львова, де такі центри запрацювали минулого тижня, доєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне.

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