На понеділок українцям обіцяють дощі, температура до +25

У Києві вдень від +21 до +23.

Вночі у понеділок, 7 червня, у північних областях України очікується невеликий дощ, на решті території – без опадів.

Про це пише interfax.com.ua.

Вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, у південно-східній частині - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°.

У Києві – вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

У вівторок, 8 червня, вночі без опадів, лише в південно-східній частині місцями пройде невеликий дощ. Вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози (у західних областях – місцями). Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У Києві 8 червня ніч пройде без опадів, вдень – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень – 22-24°.