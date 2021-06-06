У Києві патрульні затримали водійку, яка здійснила наїзд на пішохода та поїхала з місця.

Про це повідомили у патрульній поліції столиці.

“Учора в Голосіївському районі сталась автопригода за участю автомобіля Mazda та пішохода”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, водійка авто, наближаючись до регульованого пішохідного переходу, наїхала на жінку. На щастя, обійшлось без серйозних травм.

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Після автопригоди на місці залишилась постраждала, яка і звернулась до поліції, а автомобіль Mazda поїхав з місця.

“Патрульні негайно розпочали пошук авто. Знайти утікачку допомогли колеги, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження. Водійка пояснила, що поїхала з місця через те, що перебувала у стані стресу і не знала як діяти в такій ситуації”, – зазначила пресслужба.

На водійку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, на початку року у Києві на Солом’янській площі сталася дорожньо-транспортна пригода - тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході.