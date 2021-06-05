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Окупанти з початку доби не порушували "тишу" на Донбасі

Підрозділи ЗСУ неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

Окупанти з початку доби не порушували "тишу" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, за сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

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