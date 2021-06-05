У місті Мерефа Харківської області у пожежі постраждали 25-річна жінка з двотижневим немовлям.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“05 червня о 06:58 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в м. Мерефа на вул. Сухоярській, 101”, – інформує ДСНС.

Фото: kh.dsns.gov.ua

На час прибуття рятувальників стало відомо, що горить дах та веранда приватного будинку на площі приблизно 60 кв. м.

На гасіння пожежі вогнеборці подали два пожежні стволи від автоцистерн. Рятувальники локалізували вогонь о 07:25 та остаточно ліквідували його о 09:11.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Імовірною причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі.

Постраждалих з опіками госпіталізували у харківські лікарні.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у лютому в Одесі рятувальники ліквідували загорання у пологовому будинку.