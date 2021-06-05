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Росіянам та полякам заборонили в’їзд в Україну через фільм та фестиваль у Криму

П'ятеро іноземців не зможуть потрапити до нашої країни протягом трьох років.

Росіянам та полякам заборонили в’їзд в Україну через фільм та фестиваль у Криму
Фото: Пресслужба СБУ

Трьом громадянам Росії та двом громадянам Польщі заборонили в’їзд в Україну через участь у зйомках фільму та фестивалі в Криму.

Про це йдеться на сторінці представництва президента України в АРК у Facebook.

Міністерство культури та інформаційної політики України у травні внесло їх до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Такі дії стали реакцією на факти зйомки в Севастополі військової драми “Небо” про російських військових у війні в Сирії та участь цих осіб у так званому “міжнародному музичному фестивалі “Дорога на Ялту”.

Служба безпеки України заборонила іноземцям в’їзд на територію України терміном на три роки.

“Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України і Служби безпеки України стали реакцією, в тому числі й на звернення представництва”, – йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що наразі триває розслідування у рамках кримінального провадження відносно 60 російських артистів, пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планує затвердити проєкт розпорядження про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

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