На аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти безпілотного літального апарату Raybird-3.
Про це повідомляє "АрміяInform".
За польотом безпілотника спостерігали, зокрема, представники Київської асоціації військових аташе (КАВА).
Літальний апарат Raybird-3 - повноцінна безпілотна авіаційна система класу “малий тактичний” для довготривалих та ISTAR місій.
Пакети корисного навантаження літального апарату можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.
У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні наразі не перебуває. Безпілотник проходить випробування для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо, 13 травня на озброєння Збройних сил України прийнято безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100".