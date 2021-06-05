Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Начальника зміни митного посту на Волині затримали з $700 тис. в багажнику
Начальника зміни митного посту на Волині затримали з $700 тис. в багажнику
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну (оновлено)
Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну (оновлено)
В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній
В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній
Державний телеканал Білорусі показав "інтерв’ю" з Протасевичем
Державний телеканал Білорусі показав "інтерв’ю" з Протасевичем
Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО
Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Києвом випробували тактичний безпілотник Raybird-3

БПЛА проходить випробування для постійного використання Повітряними Силами ЗСУ.

Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/
Raybird-3

На аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти безпілотного літального апарату Raybird-3.

Про це повідомляє "АрміяInform".

За польотом безпілотника спостерігали, зокрема, представники Київської асоціації військових аташе (КАВА).

Літальний апарат Raybird-3 - повноцінна безпілотна авіаційна система класу “малий тактичний” для довготривалих та ISTAR місій.

Пакети корисного навантаження літального апарату можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/
Raybird-3

Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/
Raybird-3

У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні наразі не перебуває. Безпілотник проходить випробування для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, 13 травня на озброєння Збройних сил України прийнято безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також