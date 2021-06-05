Фото: https://armyinform.com.ua/ Raybird-3

На аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти безпілотного літального апарату Raybird-3.

Про це повідомляє "АрміяInform".

За польотом безпілотника спостерігали, зокрема, представники Київської асоціації військових аташе (КАВА).

Літальний апарат Raybird-3 - повноцінна безпілотна авіаційна система класу “малий тактичний” для довготривалих та ISTAR місій.

Пакети корисного навантаження літального апарату можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

Фото: https://armyinform.com.ua/ Raybird-3

Фото: https://armyinform.com.ua/ Raybird-3

У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні наразі не перебуває. Безпілотник проходить випробування для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, 13 травня на озброєння Збройних сил України прийнято безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100".