Данілов: в Україні не лишилося жодного "вора в законі"

Наразі в Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів лишилося 42 зі 111-ти.

Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він розповів про звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про реалізацію рішення РНБО від 14 травня 2021 року щодо санкцій до "ворів у законі" та "кримінальних авторитетів".

"З початку року на території України знаходилося 34 людини, які мали статус "ворів у законі". На сьогоднішній день у нас таких людей - нуль. Після рішення РНБО їх було 17... У нас було 111 "кримінальних авторитетів", які знаходилися на території України і попали під наші санкції. На сьогоднішній день зі 111-ти лишилися 42, відносно яких сьогодні триває процедура видворення з нашої країни, 36 уже відправилися за місцем свого бажання і 33 перебувають під слідством", - сказав Данілов.

За його словами, голова МВС впевнений, що найближчим часом усіх цих 42 осіб буде видворено.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.