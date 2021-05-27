Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя 26 травня арештував грузина Паату Чхартішвілі, який потрапив до санкційного списку РНБО як "вор в законі" на прізвисько Принц.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Чхартішвілі обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю.
У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб.
Чхартішвілі не має громадянства, але постійно проживає на території України.
Колишній перший заступник голови Національної поліції Вячеслав Аброськін раніше повідомляв, що Принц контролює кримінальний світ Запорізької області.
За даними російського видання "Прайм Крайм", Чхартішвілі народився 1 жовтня 1970 року в Тбілісі і був "коронований" у 1990 році. В "нульових" роках оселився в Україні, і був двічі засуджений.