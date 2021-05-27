Він не має громадянства, але постійно проживає на території України.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя 26 травня арештував грузина Паату Чхартішвілі, який потрапив до санкційного списку РНБО як "вор в законі" на прізвисько Принц.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Фото: mvs.gov.ua

Чхартішвілі обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю.

У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб.

Чхартішвілі не має громадянства, але постійно проживає на території України.

Фото: mvs.gov.ua

Колишній перший заступник голови Національної поліції Вячеслав Аброськін раніше повідомляв, що Принц контролює кримінальний світ Запорізької області.

За даними російського видання "Прайм Крайм", Чхартішвілі народився 1 жовтня 1970 року в Тбілісі і був "коронований" у 1990 році. В "нульових" роках оселився в Україні, і був двічі засуджений.