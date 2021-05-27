Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди виконувачів обов'язків директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" комунального об'єднання "Київзеленбуд" і Національного природного парку "Голосіївський".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, керівник КП "Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»" вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду за погодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" він оцінив у 4 тис. доларів США.

Посадовець НПП "Голосіївський", своєю чергою, вимагав та одержав від цього ж підприємця 54 тис. гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності. Керівником цього парку є Андрій Хрутьба, призначений на цю посаду менше місяця тому. Екоактивісти анонсували мітинг на його підтримку, адже вважають, що він може бути непричетним до інкримінованого йому злочину.

Фото: gp.gov.ua

Наразі обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, керівника КП "Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»" - під час одержання другої частини хабара у сумі 3 тис. доларів, а в.о. директора НПП "Голосіївський" - під час одержання усієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.