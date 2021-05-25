За ці гроші чиновник обіцяв підписати договір та передати в оренду приміщення.

Співробіники Національної поліції України затримали директора комунального підприємства Одеської міської ради під час отримання 50 тис. гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

За ці гроші директор КП обіцяв підписати договір та передати в оренду приміщення площею 200 м кв.

"Викрили діяльність комунальника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями. Вчора, 24 травня, посадовця затримали у порядку статті 208 КПК України, а з місця події вилучили усю суму коштів", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області затримали на хабарі голову однієї з громад.