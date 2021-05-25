НАБУ повідомило про підозру ще сімом особам у справі заволодіння 1,2 млрд гривень "ВіЕйБі Банку"

Детективи Національного бюро повідомили шістьом посадовцям Національного банку України про підозру у зловживанні службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 млрд грн ПАТ "ВіЕйБі Банк". Також про підозру за ст.191 Кримінального кодексу повідомлено представнику компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в організації схеми з заволодіння 1,2 млрд гривень зросла до 17 осіб.

"Коло підозрюваних поповнили: заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області; начальник одного з управлінь ГУ НБУ у м. Києві та Київській області; начальник одного з відділів ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

- директор юридичного департаменту Національного банку України; головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ; директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ; заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку)", - повідомили в НАБУ, зазначивши, що посади наведені на момент вчинення злочину.

Як встановило слідство, в жовтні 2014 року"ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча банк не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк"на два роки, які банк по завершенню цього терміну не повернув.

В листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник "ВіЕйБі Банку".

Нагадаємо, 20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ). На початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-те місце (24 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Бахматюк неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 11 листопада 2019 року за підозрою в заволодінні коштами стабкредиту VAB банку затримали 7 осіб, серед яких колишні й чинні співробітники Національного банку України, VAB банку та пов'язаних з ексвласником банку компаній, проте потім відпустили їх під заставу.

У кінці листопада Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук Бахматюка і його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк, які на момент слідчих дій були за кордоном.

У листопаді 2019 року НАБУ повідомило про підозру 10 особам в заволодінні стабкредитом. Серед підозрюваних - колишній власник банку Олег Бахматюк, колишній глава правління VAB Денис Мальцев, ексглава наглядової ради VAB Наталія Василюк, колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук та інші.